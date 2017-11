Fembarnsfar (38) dømt for terror

nyheter

Det bekrefter mannens forsvarer Nils Christian Nordhus overfor avisen VG.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 8,5 års fengsel. Straffen ble dermed nedjustert med et år.

Frihetsberøvelse

Senjamannen som tok med familien sin til Syria måtte på nytt svare på anklager om frihetsberøvelse.

I februar 2016 ble mannen av Senja tingrett frikjent for frihetsberøvelse av kona Ruth Meyer Johansen og deres fem barn. Årsaken var at tingretten mente at forholdet ikke lenger var omfattet av norsk lov etter at den nye straffeloven (straffeloven 2005) trådte i kraft 1. oktober 2015.

Fem måneder senere opphevet Hålogaland lagmannsrett dommen på grunn av saksbehandlingsfeil. Nå har statsadvokaten i Troms og Finnmark på nytt tiltalt mannen for frihetsberøvelse.

Hjemland

Det var i august 2014 at mannen, som opprinnelig er fra Syria, tok hele familien med seg til sitt hjemland. Etter å ha passert grensen ble den daværende kona, Ruth Meyer Johansen, og de fem barna plassert i et hus med andre kvinner og barn, og mannen ble sendt i treningsleir.Den 6. september fikk familien derimot lov av IS til å returnere til Norge etter at den yngste datteren ble alvorlig syk.