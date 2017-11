Det eldste hurtigruteskipet må antakelig pensjoneres

nyheter

Det skriver NRK Nordland på sin nettside.

Da MS Lofoten er vernet er det ikke gitt at det er lov å gjøre nødvendige inngrep for at dette skipet skal tilfredstille kravene. Blant annet er heis en av tiltakene som må på plass.

Stort inngrep

Rådgiver hos Riksantikvaren, Haavard Stavaas, tror det er lite sannsynlig å få aksept for en slik ombygging

– Det vil være et veldig stort inngrep. Siden det er trangt ombord må man bygge om veldig mye. Men man fjerner seg også fra den opprinnelige funksjonen som båten hadde, og de spesifikasjonene den var bygd etter, som var typisk for perioden, sier han til NRK.

Vurderer

Hurtigruten ønsket ikke å kommentere saka ovenfor NRK, og begrunner det med at de er inne i en prosess der de vurderer om de skal søke på det nye anbudet som gjelder fra 2020.

MS Lofoten ble bygget ved Akers mekaniske verksted og overlevert Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) i 1964.

MS Lofoten gikk i ordinær hurtigrutetrafikk fram til 2002, da skipet ble avløst av MS Finnmarken . Etter salget av MS Lyngen høsten 2007 ble skipet igjen satt inn i fast rotasjon i hurtigruten.

Hun det eneste gjenværende skip fra etterkrigsflåten som fortsatt går i ordinær hurtigrutetrafikk. Skipet ble erklært verneverdig av riksantikvaren i 2001.