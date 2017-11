Dette skjedde mens du sov

nyheter

Her er et utdrag fra politiets logg:

Ruset bilfører: Klokka 22.49 fredag kveld melder politiet at UP har avdekket en ruset bilfører i 20-årene i Tromsø under en trafikkonftroll. Førerkortet ble beslaglagt og prøver sikret.

Narkotika-siktet: En mann i 20-årene ble fredag kveld påtruffet i rusa tilstand av politiet i Harstad. Politiet har nå siktet mannen for bruk og besittelse av mindre mengde narkotika, meldte politiet klokka 22.57.

Knuffing i taxi-kø: Knuffing i taxi-kø i sentrum i Tromsø natt til lørdag, meldte politiet klokka 03.41. Politiet ga partene pålegg om å forlate sentrum, — i taxi.

Beruset hotellgjest: Politiet måtte natt til lørdag hjelpe en noe beruset hotellgjest i Tromsø, som hadde sovnet av i resepsjonen, trygt i seng på sitt rom, går det fram av en melding klokka 03.46.