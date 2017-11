- Norge trenger en styrket landmakt

nyheter

Troms Fylkesting har kommet med en uttalelse i forbindelse med regjeringas plan for landmakten.

I uttalelsen konstaterer man at proposisjonen bygger på de økonomiske rammene for landmakten som ligger til grunn i langtidsplanen, og ikke tilfører landmakten ekstra midler utover denne.

- Troms fylkesting mener det er nødvendig at landmakten tilføres penger for styrkinger utover de forslag som ligger i Stortingsproposisjonen om Landmakten. Dette vil være i tråd med målsetningen om å øke forsvarsbudsjettet opp mot NATO-målsetningen på 2 prosent av BNP. To-prosentmålet er en forpliktelse Norge har overfor NATO og som vi selv har undertegnet, og et klart flertall på Stortinget har vedtaksfestet målet i sine partiprogram, heter det i uttalelsen.

- Siden Stortingsproposisjonen om Landmakten er holdt innenfor økonomiske rammer som vi vet er for små til å oppfylle våre forpliktelser overfor NATO, så er det nødvendig å øke de økonomiske rammene de neste årene ut over det som nå ligger i langtidsplanen. Dette vil gi økonomisk handlingsrom til å sikre dedikert helikopterstøtte til Hæren, holde HV på 45 000 soldater, samt bevare 2. bataljon som en stående avdeling.

Fylkestinget uttaler seg også spesifikt om helikopter-situasjonen på Bardufoss.

- Fylkestinget viser til tidligere uttalelser knyttet til behovet for en dedikert helikopterstøtte for Hæren, beredskap i nord og hovedbase helikopter for å sikre en kosteffektiv drift av Forsvarets samlede helikopterflåte. Troms fylkesting krever at hovedbasen for helikopter på Bardufoss opprettholdes, og med et tilstrekkelig antall Bell 412 for understøttelse av Hæren i Nord. Troms Fylkesting viser også til den tverrpolitisk forankrede Troms 2- dokument som inneholder flere forslag til hvordan Norge kan sikre seg en styrket landmakt, og ikke en svekket Brigade og redusert samlet landmakt.