Har gått over på en digital plattform

Dette kommer frem på kommunens nettside som informerer om overgangen. I praksis vil dette si at kommunen vil da sende ut post via nettet i den digitale postkassen i stedet for postkassa.

«Til å begynne med vil vi bare bruke SvarUt i kommunens sentrale saks- og arkivsystem. Der behandler vi byggesaker, vann- og avløpssaker, personalsaker, elevsaker, politiske saker og mye annet.

Brev som skrives i andre systemer, for eksempel fra legetjenesten, omsorgstjenesten og opptak til barnehage og SFO, vil fortsatt komme i posten eller på e-post som tidligere», skriver kommunen på hjemmesiden.

I 2014 endret Stortinget forvaltningsloven med tanke på at digital kommunikasjon skal være førstevalg i dialogen mellom innbyggerne og det offentlige.

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) har på sin nettside publisert en veiledning på hvordan digital postkasse opprettes.