Eksporterte sjømat for 9,1 milliarder kroner i oktober

Hittil i år har Norge eksportert 2,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 77,6 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med tre prosent, og verdien har økt med fem prosent eller 3,4 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Det kommer fram i ei pressemelding fra Norges sjømatråd.

- Med en sjømateksport på 9,1 milliarder kroner var oktober den nest beste enkeltmåneden for norsk sjømateksport noensinne. Lakseeksporten økte i oktober med to prosent, hvitfiskeksporten totalt økte med 10 prosent, mens makrell- og sildeeksporten ble redusert med 19 prosent. Den totale sjømateksporten i oktober overgikk dermed ikke den historiske rekordmåneden oktober i fjor, sier Asbjørn Warvik Rørtveit direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 98.000 tonn laks for 5,7 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på ti prosent eller 8 500 tonn og en verdiøkning på to prosent eller 123 millioner kroner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 807 000 tonn laks for 53,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 1 prosent, mens verdien økte med ni prosent eller 4,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 54,65 kroner per kilo mot 60,12 kroner i oktober i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.