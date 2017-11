Vil ha snuplass for buss i Skøelv

nyheter

Dette kommer frem i et brev tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet Per A. Finnset har sendt til Sørreisa kommune.

– Det eksisterer per dags dato ingen snuplass for buss i Skøelv. Vi foreslår derfor at en del av gamle fylkesvei 84, 50 meter etter krysset ved kapellet i Skøelv, skriver Finnset i brevet.

Videre påpeker han på at det er lite som skal til for å få snuplassen på plass.

– Denne plassen trenger ingen utfylling, bare avretting. I tillegg må det skiltes med parkering forbudt og den må vedlikeholdes. Det står en telefonstolpe i kanten av plassen som kan settes lys på, står det videre i brevet.