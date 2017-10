Visste du dette om Halloween?

nyheter

Halloween har for lengst fått et solid fotfeste også her til lands. Til manges glede og andres foregrelse.

I flere uker har det vært gresskar å få tak i, og lekebutikkene har sendt ungene ut med både skrekk og gru i handleposene.

Se video: - Dette ble en skikkelig skummel fest

Her er noen ting du kanskje ikke visste om halloween, eller allehelgensaften på norsk.

• Den katolske kirke feirer allehelgensdag for alle helgener og martyrer hvis navn ikke er kjent fast 1. november. Allehelgensaften er kvelden før, 31. oktober, i katolske områder.

• Den protestantiske kirken slo allehelgensdagsfeiringen sammen med markeringen av 31. oktober, da Luther slo opp sine 95 teser om avlat.

• Den norske kirke har allehelgensdag som en bevegelig helligdag lagt til første søndag i november.

• Mange i Norge markerer allehelgensdag til minne om de døde, for eksempel med å pynte familiemedlemmers graver.

• Halloween er den amerikanske tradisjonen som er blitt adoptert til Norge de siste tiårene.

• Allehelgensdag er avmerket på primstaven med et kors eller en omvendt båt eller skip.

• Ifølge folketradisjon og tro skulle båtene legges i opplag for vinteren, og allehelgensnatta var man sanndrømt.

Del dine Haloween-bilder med Folkebladets lesere her.