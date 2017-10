Vinterværet fortsetter å skape utfordinger i Midt-Tromstrafikken

nyheter

Så mye som 40 centimeter snø har falt i Midt-Troms de siste to dagene og det har skapt en del utfordringer både i trafikken og andre steder.

Tirsdag morgen er meldt om flere biler som har havnet utfor veien, og ved bygdetunet i Bardu, sør for Brandvollkrysset, har en trailer veltet.

Har du gode snøbilder? Del dem gjerne med Folkebladets lesere.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Morten Augensen, sier til Folkebladet at både politi og brannvesen er på stedet.

- Kjøretøyet lekker litt diesel så det pågår opprydningsarbeid på stedet, sier han.

Augensen opplyser at man også har hatt problemer med et tre som har falt over en strømledning på Furøyveien i Sørreisa.

- Brannvesen og Troms Kraft har vært på stedet og brannvesenet avslutta sitt oppdrag ved 08.30-tida, forteller operasjonslederen.

Han retter samtidig en oppfordring til de som ut og ferdes i trafikken.

- Det er glatt veibane flere steder, så ha det i bakohdet når man kjører. Vær ute i god tid hvis man skal ut å reise. Veier kan faktisk bli sperra hvi det skjer et eller annet uhell, sier Augensen.