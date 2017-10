Eventyrlig økonomisk vekst i Midt-Troms bedrifter

nyheter

Dagens Næringsliv har en oversikt over Gasellebedriftene i hele landet med oppgitt vekst for den enkelte bedrift. Folkebladet tok for seg bedriftene i Midt-Troms kommunene.

En voldsom vekst

Helt på toppen ligger Salangen-bedriften Aktiv IT AS. Ifølge Gaselle-oversikten har de en vekst på 556 prosent. Bedriften omsatte for 1,8 millioner kroner i 2013. I 2016 stoppet det på 11,7 millioner kroner. Daglig leder Kjell Arne Molund forklarer årsaken til veksten.

– Vi har gode ansatte, vi har systematisert drifta og spissa fokusområdene. Vi har laget et helt nytt forretningskonsept, sier han.

Molund forteller også at bedriften er med i nominasjonen til årets Vekst i Nord, der konferansen holdes tirsdag.

– Vi bestemte oss for å satse i 2013–2014. Da laga vi en helt ny forretningsplan der vi kvitta oss med mange ting vi ikke tjente penger på. Så har vi industrialisert og profesjonalisert drifta. Vi har gjort om på interne systemer og innført servicesystem. Det har blitt slik at hele forretningssystemet vårt snakker i hop, forklarer han.

Omsatte for 36,3 millioner

I Lenvik kommune er Finnsnes Rør & Elektro AS på topp med

476 prosent vekst etter at de omsatte for 36,3 millioner kroner i 2016. Driftsresultatet ble 6,7 millioner kroner. Daglig leder Heidi Andersen forteller at de har 27 ansatte i bedriften.

– Vi er et forholdsvis nyetablert firma, vi startet opp i september 2013. Både i 2013 og 2014 var vi i en oppbyggingsfase. Vi hadde plusstall, men ikke mye. Vi har bygget oss opp mer og mer. I 2016 hadde vi full produksjon. Det ble flere ansatte og vi fikk større jobber. I år vil vi ligge omtrent som i fjor på omsetningen. Resultatmessig vil vi ligge noe lavere.Vi ser lyst på driften fremover, men kommer nok ikke å øke omsetning i samme tempo, sier hun.

I 2013 omsatte bedriften for 6,3 millioner kroner.

– Dere har truffet godt med bedriften?

– Jada, vi har flinke folk, da går det bra. Og vi er godt fornøyd med å ligge høyt på denne lista, avslutter Andersen.