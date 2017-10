Var aldri i tvil om hva han skulle ha på sitt personlige bilskilt

nyheter

Han sier til Folkebladet at han fikk et innfall om å skaffe seg personlige skilter på bilen og sjekket videre om navnet han ønsket seg var ledig. Valget falt på "bonden", og det er ikke tilfeldig for den tidligere senterparti-ordføreren.

- Det er jo fordi jeg er bonde, flirer Bratsberg, og legger til at han tror de fleste vet hva han driver med, men at det hele er litt artig.

- Så det ligger ikke noe politisk "statement" bak dette?

– Nei, ikke noe politisk statement, men det er klart at når man driver gård så er man opptatt av å profilere bønder slik at ikke politikerene glemmer at vi finnes, sier Bratsberg.

Han forteller at bilskiltet har skapt masse positive reaksjoner.

- Det er mange som har kommentert og sendt melding og sagt at det er kult. Det har ikke vært noen negative reaksjoner, avslutter Bratsberg.