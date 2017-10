nyheter

Ifølge forelegget fra politiet var det tidligere i høst at ei kvinne i 30-åra kjørte for fort på E6 nord for Olsborg i Målselv.

Kvinna kjørte med en gjennomsnittshastighet på 98,19 kilometer i timen over ei strekning på vel 1,3 kilometer. Hastigheten på stedet er 80 kilometer i timen.