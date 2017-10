– Meningsløst tiltak fra Sildelaget

nyheter

- Norges Sildesalgslag virker desperate når de fastsetter en absolutt minstepris for sild som ikke har noen forankring i hverken markedet eller hos kjøperne. Det er en merkelig måte å forvalte monopolmakten på, sier direktør i Sjømat Norge Sverre Johansen i en pressemelding.

Johansen mener Sildesalgslaget i stedet bruker monopolmakten til å diktere et kunstig gulv i markedet.

-Sildelaget tror tydeligvis at de gjennom minstepris kan styre sildemarkedet. Dette er oppsiktsvekkende for alle som kjenner markedene og markedssituasjonen for sild, sier Johansen.

Sjømat Norge har ment at markedet vil stabilisere seg. Oppfordringen til Sildelaget har vært å stå ved den avtale minsteprismodellen.

- Vi har diskutert mulige endringer av modellen på litt lengre sikt, men har så langt ikke funnet noen løsning. Ettersom Sildelaget har vært tydelig på hva de ønsker, så vi heller ikke noen grunn til å kaste bort tid på mekling med en part som allerede hadde bestemt seg, sier Johansen.