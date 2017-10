Her skal de 15 nye livbøyene plasseres ut

nyheter

Tidligere denne måneden åpnet Tryg et nytt forsikringskontor på Finnsnes, og ga samtidig ut 15 nye livbøyer til Finnsnes og omegn.

Mange innspill

For å finne ut hvor behovet er størst for livbøyer ønsket ordfører Geir-Inge Sivertsen innspill fra folk på hvor de skal plasseres. Og det manglet slett ikke på innspill.

– Det har vært kjempegod respons. De første forslagene kom allerede inn samme dagen som vi lanserte dette i avisen, forteller Sivertsen.

Han synes forslagene som kom var gode.

– Vi har nå fått en liste med geografisk god spredning og forskjellige slags steder er representert, sier Sivertsen.

Han er glad for at Finnsnes og omegn nå får 15 nye livbøyer.

Sikkerhet

– Det er helt naturlig at det skal være slike bøyer ved vann og sjø, og det er godt at vi nå kan supplere med flere der det er behov. Det viktigste er at vi får større sikkerhet, sier Sivertsen.

Her blir det nye livbøyer

De nye livbøyene skal plasseres på følgende steder:

Storvatnet Silsand.

Lysnes Båthavn.

Rossfjordvatnet v/Normo gård.

Båthavna Finnfjordbotn.

Kaia på Hemmingsjord.

Silsandfjæra ved Asphaugen Barnehage.

Båthavna og kaiområdet på Gibostad, to stykk.

Revet friluftsområde, Lysvatnet.

Storvika, Stønnesbotn.

Trollvika ved brygge i Blomlimarka boligfelt.

Lenvik Båtforening, Bjorelvnes

I tillegg til de 12 ovenfor så skal de tre siste livbøyene plasseres med en i Tranøy kommune, en i Berg kommune og en i Torsken kommune.