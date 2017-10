Partilederen kommer når KrF feirer 70 år

nyheter

3. mai 1947 ble Troms Kristelig Folkeparti (Krf) stiftet på Heimly som da var en ungdomsskole på Finnsnes. Samme året ble også Lenvik Krf og Sørreisa Krf stiftet.

– Vi vet faktisk ikke hvem som startet opp Lenvik Krf. Men vi vet om flere sentrale personer da partiet i Lenvik ble startet, forteller Krf-veteran Oddmar Mathiassen og nåværende leder av Lenvik Krf Per-Inge Søreng, til Folkebladet.

Mathiassen har selv vært medlem i Lenvik Krf i 60 år, mens Søreng har vært medlem i 50 år. Mathiassen har nå laget et jubileumsskriv for Lenvik Krf i anledning 70 års jubileumet som deles ut til alle medlemmene.

Sentrale personer i Sørreisa Krf i 1947 var Peder Bjørkås og Jakob Rørslett som var med å starte Sørreisa Krf. Sentrale personer i KrF i Lenvik i 1947 var blant andre trygdesjef Sigurd Larsen, som var den første Krf i Lenvik fikk inn i kommunestyret, lærer Signe Paulsen fra Silsand som var med i fylkesstyret for Troms Krf og gårdbruker Ole Simonsen fra Grasmyr, som var med i fylkespartiets valgkomite.

– Jeg minnes også veldig godt Nils Pedersen fra Lenvik som i 70-årene gikk fra hus til hus rundt omkring i Troms for å verve medlemmer. Han sørget for at det ble startet mange lokallag rundt omkring i fylket, forteller Mathiassen.

Vedtok nytt rådhus, helsesenter og kirke i samme møte

Mathiassen var selv ordfører fra 1971 til 1973 i Lenvik kommune. Han husker spesielt ett kommunestyremøte i 1973 hvor Lenvik Krf var pådriver i tre store saker.

– På dette møtet ble det gjort vedtak om bygging av rådhus, Lenvik helsesenter og Lenvik Arbeidskirke på ett og samme møte, forteller han.

Han minnes at sparekniven ble brukt også den gang.

– Bilen var full av representanter da vi dro på kommunestyremøter. Vi måtte samkjøre for å spare penger, forteller Mathiassen.

Han fikk 1.000 kroner i «ordførerlønn» i måneden.

– I forhold til jobben som skulle gjøres så var det lite lønn, sier Mathiassen.

Han jobbet fulltid som rektor ved siden av. Ordførerjobben var kun deltid og det ble mange helger og sene kvelder på jobb.

Fikk stortingsrepresentant i 1973

Det skulle gå 26 år siden stiftelsen i 1947 før Krf i Troms kom på Stortinget for første gang i 1973 med sin representant Per Aas fra Sørvik ved Harstad. Han ble på Stortinget i fire perioder og sørget blant annet for å få på plass Mefjordveien og vei og tunnel i Ibestad.

– Senere kom Harstad-væringen Ivar Østberg inn på Stortinget, men siden 2009 har det ikke vært noen fra Krf i Troms på Stortinget, forteller Søreng.

Han påpeker at Krf i Troms har i de senere år slitt litt med oppslutningen.

1997

Krf har hittil hatt sin høyeste topp i 1997. Da gjorde Krf i Troms sitt aller beste valg når 1.213 personer i Lenvik som stemte på partiet. Også på landsbasis gjorde partiet det bra og dette året ble Jens Magne Bondevik statsminister.

Søreng forteller at Krf i Lenvik opp igjennom årene har vært opptatt av å utvikle regionsenterrollen for Midt-Troms som Finnsnes fikk.

– Vi har vært opptatt av at man skal fylle den rollen, og da må man investere og ha ting slik at befolkningen slipper å reise til Tromsø eller Harstad for alt. Det er også derfor at Lenvik har såpass mye gjeld som vi har nå, mener Søreng.

1. november feirer altså de tre lokallagene Lenvik Krf, Sørreise Krf hvor Annie Henriksen er leder, og Troms Krf hvor Jon Christian Anker er leder, sitt 70 års jubileum. Jubileumsfesten er åpen for alle og arrangeres på Nordborg ungdomssskole på Finnsnes.

– På festen kommer blant annet partileder Knut Arild Hareide og Hans Fredrik Grøvan som er nestleder i stortingsgruppa til Krf, forteller Søreng.

– Det blir kulturelle innslag, festtale av partilederen, litt historisk gjennomgang av alle de tre lokallagene, og så blir det servering og å samle inn penger til en jubileumsgave, forteller Søreng.