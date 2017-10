nyheter

En mann ble natt til lørdag bekreftet omkommet etter en sprengningsulykke i Mauken skytefelt i Målselv kommune.

Hovedredningssentralen melder at søket etter det russiske helikopteret som skal ha styrtet like utenfor Svalbard fortsetter, til tross for at det fortsatt ikke er gjort noe funn.

Fredag kveld deltok tre fartøy i søket, og rundt midnatt ankom en trådløs fjernstyrt, ubemannet mini-ubåt for å bistå i letingen.

Troms politidistrikt har ikke meldt om noen hendelser natt til lørdag.