Se hva kjendisene i Midt-Troms tjente i fjor

Folkebladet presenterer her hva et lite utdrag av "kjendisene" fra Midt-Troms tjente i fjor. Av de vi har funnet frem her, er det Per Sandberg – Frp-politiker, som troner høyest på inntektstoppen.

Født Inntekt 2016 Formue 2016 Skatt 2016 Adresse Pål Moddi Knutsen, artist 1987 0 0 0 Oslo Per Sandberg, politiker 1960 1.219.874 242.935 512.033 Silsand Leif Torbjørn Rubach, trollfar 1945 43.459 0 0 Skaland Cecilie Terese Myrseth, politiker 1984 806.538 299.545 314.286 Tromsø Christer Johnsgård, programleder 1987 379.380 0 135.308 Kvaløya