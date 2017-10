Nå skal kommunene få nye nummer

nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020.

- Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Offentlig

Få kjenner vel sitt eget kommunenummer, men det er brukt i mange offentlige sammenhenger.

Stortinget vedtok 8. juni at 111 kommuner slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner blir til seks nye fylkeskommuner. Hovedregelen er at alle nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer.

Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke.

De fire største kommunene slipper å bytte kommunenummer ved kommunesammenslåing, men får nytt nummer ved fylkessammenslåing.

– Det er viktig at alle kommuner og fylkeskommuner, også kommuner som ikke skal slå seg sammen, legger til rette for den nye nummerserien slik at vi kan fortsette utviklingen av det digitale Norge og skape bedre tjenester for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Slik blir nummerserien