Her røk det såpass at brannvesenet rykket ut

– Vi fikk fredag formiddag inn melding om brann i søppeldunken utenfor gullsmeden på Finnsnes, forteller Sigbjørn Syr i Lenvik brannvesen.

Han rykket ut, men slapp å leite frem brannslangen.

– Da jeg kom dit var det ingenting annet enn at det luktet sigarettrøyk. Om det er noen som har hevet en sigarett i dunken, vet jeg ikke, sier Syr.

Selv om situasjonen denne gangen var nokså udramatisk, benytter han anledning til å minne om at brennbart avfall ikke skal kastet i søpla – verken ute eller inne.

– Nå er vi også kommet til den tida av året der folk begynner å skal fyre i vedovnen. I den forbindelse skal man gjerne tømme vedovnen for aske, og da vil jeg minne om at man må være obs på at «glørne» er slukket før man hiver asken i søpla, sier Syr.