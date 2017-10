Her betalte de mest skatt i fjor

nyheter

100.753 kroner betalte hver skattepliktige innbygger i gjennomsnitt i innlandskommunen av inntekten sin til statskassen.

Bardu hadde i fjor 2.699 skattepliktige innbyggere som til sammen betalte 271,9 millioner i skatt. 2.239 av disse får tilbake 100.753 kroner, ifølge skattelistene som ble lagt frem av Skatteetaten fredag.

Se skattetoppene i din kommune her

Av de ti kommunene i midtfylket var det Lavangen-innbyggerne som gjennomsnittlig betalte minst skatt hver. 71.321 betalte de i gjennomsnitt for hver skattepliktige innbygger.

I grafikken over kan du selv klikke for å sjekke tallene for din kommune.

I Troms fylke betalte innbyggerne til sammen inn 10,4 milliarder kroner til statskassa i fjor. I gjennomsnitt betalte hver innbygger i fylket 121.117 kroner i skatt i 2016.

229.627 personer får totalt tilbake 2,5 milliarder kroner og 50.162 personer får totalt 1,1 milliarder kroner i restskatt i Troms.