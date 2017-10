Montessoriskolen får tilskudd likevel

nyheter

Som kjent fikk Berg montessoriskole først avslag da det var søkt om vel 40.000 kroner til å drive heldagsskole og med det kunne tilby et SFO-tilbud på Skaland. Avslaget skapte imidlertid reaksjoner fra flere hold. Den nye rektoren ved montessoriskolen forfattet også en klage på vedtaket. Dermed var det duket for en ny runde vedrørende tilskuddet i Berg kommunestyre torsdag.

Resultatet der ble at flertallet stilte seg bak rådmannens innstilling om å innvilge et tilskudd på 20.000 kroner til drifta av heldagsskolen høsten 2017.

– Og så skal ytterligere tilskudd innarbeides i neste års budsjett, sier Werner Enoksen (Frp).

Han er ikke helt fornøyd med vedtaket.

– Jeg mener jo at montessoriskolen burde fått tilskudd for hele året, slik de også har søkt om. Dette for å kunne ha litt forutsigbarhet drift. Vi vet jo heller ikke hva utfallet blir i desembermøtet når ytterligere tilskudd for 2018 skal behandles, sier Enoksen.