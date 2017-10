Lastebilbrann og promille ved Heia

nyheter

Det melder operasjonslederen ved Troms politidistrikt på Twitter.

Ved 15-tiden ble det meldt at UP hadde stanset en alkoholpåvirket bilfører i kontroll og at en blodprøve av vedkommende var sikret.

– Her vil det bli opprettet sak, opplyser operasjonssentralen.

En drøy halvtime senere ble det meldt om brann i en lastebil ved Strupen i Balsfjord, like nord for Heia.

– Det hadde tatt fyr i bremser på kjøretøyet, opplyser politiet.

Nødetater rykket ut til stedet og fikk brannen under kontroll.

Det oppsto ingen ingen personskade.