Viste villig frem cannabisen han hadde kjøpt

I mai i år ble senjaværingen stanset i en politikontroll. Blodprøver tatt av mannen avdekket at han var påvirket av cannabis. Ifølge en sakkyndig rapport fra Oslo universitetssykehus fremgikk det at påvirkningsgraden etter all sannsynlighet var høyere enn det som tilsvarer 1,2 promille.

Da mannen måtte møte i Senja tingrett og svare for ruskjøringa, avga han en uforbeholden tilståelse. Han erkjente også kjøp og bruk av cannabis.

I forbindelse med straffutmålinga peker tingretten på mannens uforbeholdne tilståelse, samt at han villig viste politiet cannabisen han hadde kjøpt, noe som bidro til oppklaring av forholdet. Dette vektlegger retten i formildende retning.

Retten finner at påtalemyndighetens forslag til straff er passende, ubetinget fengsel i 14 dager og en bot på 20.000 kroner.

Mannen mister også retten til førerkortet i to år.