Slutt på fint høstvær — nå kommer snøen

Flere uker med nydelig høstvær er nå over, i alle fall i overskuelig fremtid. Fram til fredag ser det greit ut, men så kommer kulden til Troms.

Fantastisk høstvær

– Det fantastiske høstværet ryker nå og skyene har kommet for å bli. Skyene sørger faktisk for at temperaturene øker litt og at vi holder oss over null grader fram til fredag. Ikke at det blir sommertemperaturer, for vi ligger nok på 2–3 grader på det meste, men med lite nedbør fram til torsdag kveld, sier vakthavende meteorolog Eirin Arnesen ved Vervarslinga i Nord-Norge til iTromsø.

– Torsdag kveld øker vinden og det kan nok komme nedbør i form av regn.

Hvitt i løpet av helgen

Det er et lavtrykk øst for Spitsbergen som beveger seg øst mot slutten av uken som tar med seg kulden til Troms.

– Vi er rimelig sikker på at det blir hvitt på bakken i løpet av helgen. Fra og med natt til lørdag kan det kommer snø, og temperaturen kryper da under null, sier Arnesen.

Om snøen blir liggende, er mer usikkert.

– Vi vet jo hvordan det er på denne tiden av året, så det spørs om snøen blir liggende nede i sentrum nå i første omgang.

Kan bli glatt

Det vil også blåse opp mot frisk bris og det er mulighet for perioder med liten kuling i løpet av helgen. Om varslet med regn, minusgrader og snø treffer, ligger det også an til ugne kjøreforhold i helgen.

– Det kan nok bli kjipt å være bilist i siste del av uken, så jeg synes synd på dem som enda har sommerdekkene på, sier Arnesen.

Kanskje like greit i grunn at vinteren melder sin ankomst. Søndag slutter tross alt sommertiden, og klokka skrus én time tilbake.

Her er tredagersvarselet:

TORSDAG: Sørvestlig bris, torsdag kveld økning til liten kuling på kysten. Delvis skyet eller skyet. Oppholdsvær, sent om kvelden kan hende til regn på kysten.

FREDAG: Vest og sørvestlig bris, periodevis kuling utsatte steder. Regn og regnbyger.

LØRDAG OG SØNDAG: Regn og regnbyger. Svak vind fra sør-sørvest som dreier mot nordvest på kvelden. Sent på kvelden eller natt til søndag overgang til sludd og snø i lavlandet og snø i høyden og på innlandet.