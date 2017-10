Rådmann: - Er du blakk, så er du blakk

nyheter

Kommunens budsjett ble tirsdag formiddag lagt frem med store kutt.

Det har lenge vært kjent at Lenvik kommune driver dyrere enn de har råd til.

Stort driftsnivå

– Vi har et for stort driftsnivå enn det vi har råd til. Vi bruker for mange penger på poster som bygg, en tung struktur og dette gir en ineffektiv og mindre på kvalitet i tjenesten kommunen tilbyr, sier rådmann Marhrethe Hagerupsen til Folkebladet.

– Dette går igjen overalt, spesielt innenfor helse og omsorg, og oppvekst. Er du blakk så er du blakk, sier hun.

Kuttene utgjør tre prosent på netto drift på virksomheter.

Stramt

Det er et meget stramt budsjett uten rom for nye tiltak. I år beløper dette seg til cirka 29 millioner, sier Hagerupsen.

– Hva er årsaken til dette?

– Det er sammensatt. Det beløper seg på ting kommunen har vedtatt, bosetting av flyktninger som gjør at vi taper mye.

Forslag til kutt i årsverk er et betydelig antall totalt sett over hele linja.

Dette går ifølge budsjettet ut over rådhuset, skole, barnehager, pleie og omsorg. Eneste sted det ikke skal kuttes i er helse og legetjenesten.

Bekymret

Innen for pleie og omsorg kan dette bety et uforsvarlig budsjett, som rådmannen bekymrer seg for.

– Nå kutter vi overalt, også på grunnbemanning, og da begynner dette å bli uforsvarlig. Årsaken er at i Lenvik kommer har en for høy struktur på drifta vår. Vi drifter for mange bygg og antall kvadratmeter. Så har vi minus på sammenlignbare kommuner på innhold og kvalitet, sier Hagerupsen.

I budsjettet blir det ikke foreslått økning i eiendomsskatten.

Også bidraget Lenvik kommune har gitt til Senja kommune er ikke å regne som en del av kommunens budsjett og har allerede gått ut av konto.