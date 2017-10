Aksling knakk tvers av på helikopter

nyheter

Det var akslingen til halerotoren på et av Forsvarets Bell-helikopter som knakk tvers av mens motoren var igang 9. oktober, skriver Forsvarets Forum.

På bakken

Helikopteret sto på bakken med motoren igang da uhellet skjedde etter en treningstur i luftrommet over Bardufoss. Nå er alle maskinene av denne typen satt på bakken.

Mens maskinen sto på landingstralla med motoren igang, hørte piloten et smell. Instrumentet for halerotoren viste at turtallet gikk i null. Maskinen ble straks slått av og parkert for videre undersøkelser, såkalt «deep freeze».

Undersøkelsene viste ifølge Forsvarets Forum at en aksling i girboksen var knekt tvers av, det er den som driver halerotoren.

– Første gang

– Det er første gang dette skjer i løpet av 19 millioner flytimer med Bell 412 og 212 over hele verden. Begge har denne typen aksling. Den ødelagte akslingen er sendt til fabrikken i USA for nærmere undersøkelser, og hele flåten av denne type maskiner er satt på bakken mens videre undersøkelser pågår, sier skvadronssjef Eirik Stueland ved 339-skvadronen til avisen.

Norge har 18 Bell-helikoptre i to versjoner. Maskinene er fordelt mellom flystasjonene på Bardufoss og Rygge.

– Kunne vært alvorlig

Stueland vil ikke spekulere i hva som kan være årsaken til uhellet.

– Men det ville vært veldig alvorlig dersom akslingen hadde røket mens helikopteret var i lufta. Uten drift på halerotoren ville helikopteret begynt å rotere. Men det er mulig å lande med såkalt autorotasjon, og det er noe pilotene trener på, sier han til Forsvarets Forum.