Vinteren lar fortsatt vente på seg

Ikke før tidligst til helga kan det fall snø over Midt-Troms. Til helga skal jo også klokka skrus tilbake én time og vi går inn på vintertid igjen.

Kan bli snø

Ifølge de ferskeste varslene mandag er det Bardufoss-området som kan forberede seg på noe snøfall natt til søndag og natt til mandag. Dette er imidlertid merket som svært usikkert varsel av både Storm og Yr.

Men før helga tar til, så ventes det noen riktig fine høstdager i hele midtfylket. I ytre strøk vil det for det meste være fra én til fem varmegrader på dagtid frem til godt ut i neste uka. Her vil den nevnte nedbøren til helga komme i form av regn, og slutt i områder som ligger litt høyere over havet.

Sko bilen

Uansett oppfordrer både politiet og Statens vegvsen deg til å sko kjøretøyet etter forholdene, noe som i disse dager betyr vinterdekk:

– Vi oppforderer folk å sko seg etter forholdene. Det betyr at man ikke må kjøre med sommerdekk, og noen steder må man også ha piggdekk for å komme seg frem. Dette gjelder spesielt fjelloverganger, hvor det er ekstra glatt, sier trafikkoperatør Christer Svendsen i Statens vegvesen til avisa iTromsø.

Han oppfordrer alle som skal ut å kjøre i Troms om å følge med på værmeldingene.

Også Vervarslinga for Nord-Norge melder om at veiene fortsatt kan ha glatte områder de neste dagene.

– Det er fare for at det kan bli glatt de neste dagene også, men muligens blir det mindre glatt en slik det har vært, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Norhagen, og henviser til at det før og i helga var et tynt lag med is på flere veier i fylket.

Varselet for de neste tre dagene:

TIRSDAG: Sørlig bris, frisk bris utsatte steder, om kvelden opp i liten kuling. For det meste pent vær.

ONSDAG: Sørlig frisk bris og til dels liten kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.

TORSDAG: Sørvestlig bris, kuling utsatte steder. For det meste skyet. På kysten perioder med regnbyger, ellers stort sett opphold.