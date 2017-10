På yttersida er de rausest

nyheter

På kommuneoversikten troner Torsken på en andreplass i Troms fylke, kun «slått» av Kvænangen. I gjennomsnitt har Torskenværingene gitt nesten 70 kroner hver til TV-aksjonen.

Varaordfører Anne Britt Fallsen i Torsken kommune er svært godt fornøyd med det.

– Det er vi i kommunestyret som har organisert og hatt ansvaret for innsamlingsaksjonen rundt om i bygdene. Det var ikke bare vi politikere som gikk rundt med bøsser, men ikke langt unna, sier Fallsen.

Årets TV-aksjon er dedikert til UNICEF sitt arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Bidrag fra næringslivet

Torsken har tradisjonelt brukt å ligge på innsamlingstoppen i forbindelse med TV-aksjonene, men aldri før har kommunen bidratt så mye som i år.

– Når det er temaer som folk er opptatte av så har Torsken – så vidt jeg husker – alltid ligget godt an. Kanskje er vi også et raust folkeslag, jeg vet ikke, men det ligger nok noe i det. Nå er det også ganske oversiktlig her og slik at alle kjenner alle, noe som nok også bidrar til at Torsken og andre små kommuner typisk er på topp, sier Fallsen.

En stor bidragsyter til det finfine innsamlingsresultatet i Torsken er også bidrag fra næringsliv og organisasjoner, som totalt har bidratt til rundt 28 prosent av summen som ble samlet inn i kommunen. Det største bidraget fra næringslivet kom fra Wilsgård Fiskeoppdrett, som spyttet 10.000 kroner inn i aksjonen.

Lenvik på bunn

Mens Torsken kommer på «sølvplass» i fylket, er ikke nabokommunen Berg så langt unna – nemlig på bronseplassen.

Dårligst i Midt-Troms er Lenvik. Kommunen, som plasserer seg på en 399. plass av landets 427 kommuner, havner med det også i bunnsjiktet nasjonalt. I Lenvik sleit man imidlertid med frafall av bøssebærere, noe som førte til at mange husstander på Finnsnes, på Gibostad og i Rossfjord ikke fikk besøk av bøssebærere.

Frafall av bøssebærere Både i sentrums-Finnsnes, i Gibostad-området og i Rossfjord-området har et stort antall bøssebærere ikke hentet bøssene de skulle gå ut med på søndag.

– Dette er sterkt beklagelig, og vi skal være så ærlig å si at vi egentlig ikke vet årsaken til dette, sa komitéleder Marie Bartnæs til Folkebladet søndag.

Innsamlingsaksjonen i Midt-Troms, slik tallene så ut mandag ettermiddag:

Torsken: 69,95 kroner per innbygger (52. plass)

Lenvik: 33,34 kroner per innbygger (399. plass)

Bardu: 40,64 kroner per innbygger (318. plass)

Berg: 67,31 kroner per innbygger (58. plass)

Dyrøy: 55,61 kroner per innbygger (124. plass)

Lavangen: 62,91 kroner per innbygger (77. plass)

Målselv: 47,89 kroner per innbygger (198. plass)

Salangen: 50,22 kroner per innbygger (173. plass)

Sørreisa: 35,93 kroner per innbygger (370. plass)

Tranøy: 58,22 kroner per innbygger (104. plass)