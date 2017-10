Klaget på avslag – nå kan montessoriskolen få tilskudd likevel

nyheter

Berg montessoriskole søkte tidligere i år om et tilskudd på 40.000 kroner fra Berg kommune for å kunne drifte heldagsskole og med det gi et SFO-tilbud på Skaland. Flertallet i Berg kommunestyre ga imidlertid tommel ned til søknaden, og begrunnet sitt avslag blant annet med at kommunen i dag har et SFO-tilbud i Senjahopen.

Montessoriskolens nyrektor, Bjørn Abrahamsen, klaget imidlertid på avslaget, og sørget med det for at saken 26. oktober kommer opp til ny behandling i kommunestyret.

I sin vurdering av saken tar levekårssjef Jorid Meyer i utgangspunktet til orde for en ny vurdering av søknaden, men bare dersom det foreligger en fullverdig vurdering av utgiftene til drift av heldagsskole for høsten 2017.

«Et slikt grunnlag foreligger ikke. Imidlertid er det forståelse for at skolens økonomi er svak, og at det haster med en avklaring i denne saken», heter det i vurderinga.

Basert på en samlet vurdering innstiller Meyer på at klagen fra rektorer delvis tas til følge, og at det gis et tilskudd på 20.000 kroner til drift av heldagsskole for høsten 2017.