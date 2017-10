Fire ungdommer forsvant fra mottaket - mottakslederen fortviler

nyheter

Det skriver NRK Troms.

– Vi leter alle etter løsninger når vi står oppe i situasjoner som er vanskelige. Å stikke av fra mottaket er deres løsning på den avmakten de føler. De tror ikke helt på oss når vi ber dem om å vente. De tror mer på venner og andre som sier de bør dra. De fleste som rømmer, er 17-åringer, som er livredde for å bli sendt tilbake til hjemlandet når de blir myndige, sier Heidi Hilmarsdotter Hansen, mottaksleder ved asylmottaket for enslige mindreårige på Gibostad.

Det er ikke første gangen at beboere på asylmottaket har forsvunnet. Så langt i løpet av 2017 har 21 ungdommer rømt fra mottaket. I fjor forsvant fem. Mottaksleder Hansen sier til NRK at hun frykter at forsvinningene skyldes en form for omvendt menneskesmugling, der noen driver menneskehandel og organiserer smugling ut av Norge.

- For det er ikke så enkelt å krysse grensene. Ofte blir vi kontaktet av rømlingene etter at de har dratt, og da er de allerede kommet seg nedover i Europa. Det kan ta bare en dag, så er de plutselig i Frankrike eller Tyskland, sier hun.

Totalt har 67 ungdommer forsvunnet fra mottak for enslige mindreårige i Nord-Norge per september i år.