Slapp av, vinteren kommer ikke ennå

- Det blir litt varierende vær i Midt-Troms framover, sier meteorolog Eirik Samuelsen ved Vervarslingen for Nord-Norge.

Lørdag meldes det om pålandsvind og varmegrader.

- Det blir mest oppholdsvær lørdag, men det blir endel skyer og kanskje noen regndråper, sier Samuelsen.

Natt til søndag blir det 0 eller minusgrader og fare for glatte veier igjen. Men på dagtid søndag stiger temperaturen til pluss-grader.

- Det ser ut til å bli strålende vær søndag. Det blir fralandsvind og skyfri himmel, sier Samuelsen.

Han advarer folk mot å stole for mye på yr.no denne helgen på grunn av at det blir meldt feil i skydekket.

Mandag og tirsdag neste uke fortsetter det fine været.

- Det ser ut til å bli ganske fint vær med lite skyer, oppholdsvær og sørlig bris, sier Samuelsen.

Det meldes om minusgrader om natta og plussgrader på dagen.

- Ut over uken er detaljene usikre, men det er mulighet for at det blir varmere og mer regn, sier Samuelsen.