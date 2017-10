nyheter

Troms politidistrikt melder på Twitter at de har utstedt i alt 13 forelegg etter en kontroll utført av UP i Islandsbotn på Senja lørdag ettermiddag.

Ifølge meldinga fra politiet var det henholdsvis tre forelegg for mobilbruk, ni forelegg for fart og ett for manglende bruk av bilbelte.