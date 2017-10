Helt på siden 21.10.2017

nyheter

Forrige lørdag feiret Vårsol ILs spillere seriemesterskapet i 6. divisjon avd. 1 med god mat og ikke minst drikke på FIL-huset, melder Folkebladet. Det var neppe noen som kom seg hjem før utpå morrakvisten — fager kveldssol smiler for Vårsol!

Ikke særlig like av skikkelse, men i alle fall av ansikt, er Steinar Konradsen, assisterende kommuneoverlege ved samfunnsmedisinsk avdeling av Senjalegen, Finnsnes (til høyre) — og Manchester Uniteds store og sterke forsvarsspiller, Phil Jones, som også er på Englands landslag (til venstre) — og hvis vi nå har byttet om på bildene og plassert vår assisterende kommuneoverlege i forsvaret til United og gitt Phil Jones hvit frakk og stetoskop på Senjalegen, så blir vel resultatet helt sykt...!?

Alt er nå i postboks for å lage et klubbhus og samlingssted for ungdom i de gamle lokalene til Finnsnes postkontor midt i sentrum, melder Folkebladet. Det er Finnsnes Forum som sørger for et liv etter døden, post-mortem, også for postkontoret. Kanskje det kan bli plass til en liten kafé eller restaurant også med navn «9300 Poste Restaurante»...?

Søndag går TV-aksjonen av stabelen, og komitelederen har den siste uka gått ut og etterlyst flere bøssebærere, melder Folkebladet. På grunn av faren for språklige misforståelser, får vi håpe at henvendelsen ikke er sendt til Danmark.

Senjastua fikk 600 ekstra gjester og solgte hele 800 «spis for en hundrings»-retter under minifestivalen som gikk av stabelen i forrige uke, melder Folkebladet. Bank i bordet — eller matrettere sagt: «bank i middagsbordet»!

Det nye serveringsstedet som er under etablering i Storgata 37 på Finnsnes, har allerede før åpningen skiftet navn fra «Asian Cuisine» til «Tiger Sushi», melder Folkebladet. Men tigerbiff kommer vel neppe på menyen?