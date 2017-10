Utvider med fly nummer fire

nyheter

FlyViking ekspanderer om dagen, både når det gjelder nyansettelser og flere fly. Fredag i forrige uke meldte Ola Giæver at han har ansatt ti nye piloter, og ionsdag annonserte selskapet på Facebook at de har fått enda et medlem i vikingfamilien.

I Calgary i Canada står det nemlig et fly av typen Bombardier Dash 8-100, og i november kommer det til Norge.

Det er sjefen selv som flyr maskinen hjem. Og det er også han som har funnet opp navnet til flyet.

– Det har fått navnet Ottar, fordi han var kremmer, handelsmann og en oppdagelsesreisende høvding. Han blir da den fjerde i rekken sammen med Faravid, Tore hund og Gunhild kongsdatter, sier Giæver til iTromsø.

Flyet er bestilt for en stund tilbake, og er en del av en planlagt utvidelse. Det er samme type fly som de tre FlyViking allerede har, og daglig leder Heine Richardsen forteller at selskapet stadig ser på utvidelser.

– Vi blir bare mer og mer gjeldende, og derfor utvider vi også. Vi ser også på utvidelser av rutetilbudet, uten at vi ønsker å gå ut med det nå, sier Richardsen.

Men en ting kan Giæver røpe: Det kommer snart enda et nytt fly.

– Eksakt når vi henter det hjem er usikkert, men flyet kommer med solen på nyåret. Det skal hete Snøfrid. Det er viktig å holde kvinneandelen i selskapet oppe vet du, sier Giæver lattermild.