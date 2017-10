Kjørte for fort - må bøte med både bot og førerkort

nyheter

En ettermiddag i juli var mannen i 40-årene på tur med sin bil på Senja. I en 60-sone kjørte han for fort, og politiet målte mannen til en fart av 86 kilometer i timen. Dette til tross for at fartsgrensa på stedet var 60 kilometer i timen.

Det betyr at mannen måtte betale 10.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i 20 dager.

Mannen mister også førerkortet i tre måneder, regnet fra dagen han ble stoppet i kontroll. Politiet minner i boten om at øvelseskjøring i tapsperioden ikke er tillatt, samt at kjøring i tapsperioden kan føre til forlenget tapsperiode.

Dersom mannen ikke vedtar boten, sendes saken over til domsstolen. Da vil det bli lagt ned påstand om 12.000 kroner i bot, subsidiært 24 dager bak lås og slå. I tillegg vil det også bli krevd saksomkostninger til det offentlige.