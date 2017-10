nyheter

Leder av Bondelaget i Troms, Asgeir Slåttnes har ingen god forklaring på at det er så liten interesse blant Troms-bøndene for ordningen.

Sliter med å få med bøndene

I år det det kun en gård i Kvæfjord som er med.

– Nei, jeg vet ikke hvorfor vi ikke har flere. Det er beklagelig at det er slik. I Balsfjord er det slik at de har Åpen gård annenhvert år og landbruksmesse annenhvert år. Kåfjord har også brukt å være med , men ikke i år. Vi har hatt Åpen gård tidligere i Bardu og Målselv flere ganger, sier Slåttnes.

– Selvfølgelig er det mye arbeid og organisering med å ha Åpen gård. Men det skulle ikke være verre for bøndene i Troms enn for andre. Det er samme jobben uansett hvor du holder til. Nei, vi sliter med dette, men folk har vel nok med det de har. Vi prøver å oppfordre og tilrettelegge, har materiell og de kan søke bistand fra oss både økonomisk og menneskelig, sier Slåttnes.

Fint utstillingsvindu

– Åpen gård er et veldig fint utstillingsvindu for landbruket. Slik kan vi få sentrumsnære folk til å se verdien og oppleve gårdslivet. Mange har ikke slektninger som driver gård. Da kan dette være eneste måten de får litt innsikt i landbruket. Det er veldig viktig, men som sagt sliter vi med å bøndene med. Men det skal også være gårder som er egnet, som parkeringsplasser og at det skal være ryddig. Mange ting skal være på plass, men dette burde ikke være vanskeligere i Troms enn andre fylker, sier han.

Oppfordrer bønder og lokallag

– Hva vil dere gjøre for å få med flere?

– Vi har det som tema på møter og vi går systematisk inn og prøver å tilrettelegge for lokallag. Men det er tungt å få match, sier han.

– Er ikke dette et viktig tiltak for barn også, som i barnehager og skoler?

– Joda, men der er det en del gårder som har «Inn på tunet» tilbud eller at barnehager og skoleklasser får innpass på en del gårder. Nei, vi burde fått med flere. Jeg oppfordrer helt klart til at flere bønder og lokallagene i Troms vurderer å bli med, sier han.