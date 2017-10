nyheter

Troms politidistrikt melder på Twitter at en person sendes til legevakt etter at det har oppstått håndgemeng mellom to personer på voksenopplæringa på Andselv i Målselv.

- Vi er på voksenopplæringen etter melding om slåssing mellom to personer. 1 fraktes til legevakta for sjekk. Håndgemenget skal ha oppstått på grunn av uenighet om romtemperaturen inne på klasserommet, skriver politiet.