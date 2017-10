Mor og datter vant 2,9 mill. samme dag

nyheter

Hele fem personer hadde lørdag greid å prikke inn syv rette under lørdagens lottotrekning. Dermed delte de Lotto-potten. Blant dem var det to kvinner fra Finnsnes; datter Jannike Marie Stenvold og mor Solgunn Elisabeth Kristoffersen.

Norsk Tipping skriver på sin nettside at Jannike Marie Stenvold (35) jublet da de ringte og fortalte at hun hadde vunnet.

- Nå blir det hus

- Er dette seriøst? Det er den beste nyheten jeg noen gang har fått. Jeg har seks barn, og vi bor i en liten leilighet med to soverom. Nå blir det hus, sa Stenvold, ifølge Norsk Tippings nettside.

Helt på gråten

Etterpå ringte Norsk Tipping til Solgunn Elisabeth Kristoffersen. Da hadde mora allerede snakket med datteren, og var helt på gråten, ifølge Norsk Tipping.

- Jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle bli millionær. I tillegg at jeg og datteren ble det samme dag. Nei, jeg er helt målløs. Tårene bare triller her, sa mora og fortalte Norsk Tipping at hun nå planlegger å ta seg en ferie.