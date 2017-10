Fikk bot for å ha rygget på en person

nyheter

Det var i begynnelsen av juni i år at mannen bosatt på Finnsnes rygget sin Volkswagen Passat ut på hovedveien. Her så han ikke at det kom gående en person etter hovedveien.

28-åringen rygget på vedkommende, som falt i bakken og pådro seg et brudd i skallebeinet på venstre side.

Påtalemyndigheten mener at han dermed kjørte bilen uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, og har ilagt han en bot på 8.000 kroner.

Hvis boten ikke betales eller inndrives straffes han med fengsel i 16 dager.