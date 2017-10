Nergårds nestleder bytter beite

nyheter

Karlsen skal begynne hos Gunnar Klo AS på Myre.

Det er Øksnesavisa som fredag melder at Karlsen overtar jobben til mangeårig direktør Gunnar Jarl Klo (73).

Karlsen er ektemann til Gunnar Jarl Klos datter Inger.

Han har erfaring fra bedriften tidligere, da han jobbet i selskapet i perioden 2005- 2010.

I tillegg til dagens jobb som økonomisjef og nestleder i Nergård-konsernet, har Karlsen yrkeserfaring i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. Han har også erfaring fra styrearbeid i flere ulike fiskeriselskaper.

Gunnar Klo på Myre driver både med hvitfisk og lakseoppdrett.

Det er ennå seks måneder til Arne Karlsen overtar jobben på Myre. Noen programerklæringer vil han ikke komme med.



- Det jeg kan si, er at jeg ser et stort potensial i selskapet. Vi skal vi klare å utvikle oss må vi gjøre noen grep. Vi har fiskemottak både på Myre og Stø, og jeg ser muligheter for at vi skal klare å utvikle begge avdelingene. Myre og Øksnes er i sterk utvikling, og det skjer mye spennende, sier Karlsen til Øksnesavisa.