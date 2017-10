Hærsjefen: – Det beste vi kunne håpe på

nyheter

– Den proposisjonen som ble lagt fram i dag er det beste vi kunne håpe på innenfor de rammene som var stilt til rådighet, så dette kan jeg absolutt leve med, sier Johannessen.

Utsettes

– Hva tenker du om materiellinvesteringa som nå utsettes i åtte år?

– Nå er ikke åtte år noe som er uvant når det gjelder slike prosjekter. Jeg skulle selvfølgelig ønsket at vi kunne trekkke den noe nærmere, men det viktigste er at det kommer å plass og det bekreftes jo nå gjennom proposisjonen. Så får vi holde liv i vognene frem til da. Når det gjelder artilleri så ser det ut som vi får dette tidligere.

Helikoptre

– Hva med helikoptersituasjonen på Bardufoss?

– De tankene har ikke endret seg siden sist. Det ble ikke rom for helikopter, og da er det heller ikke så veldig rart at regjeringen ikke har funnet plass til dette. Vi skulle gjerne hatt helikopter, men da må Stortinget gjøre noe med rammene. Jeg kan ikke prioritere noe ut til fordel for Bell-412.