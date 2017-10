Tilbakekaller karbonader i Nord-Norge

nyheter

Kjøttbedriften Kuraas AS tilbakekaller Premium Karbonader etter at en forbruker fant et glass/plastlegeme i en pakke kjøpt i en dagligvarebutikk.

Bedriften skriver i en pressemelding at slike skarpe fremmedlegemer kan forårsake skade i munn eller svelg. De beklager det inntrufne og har varslet alle kjeder og butikker om å fjerne produktet fra hyllene.

Premium Karbonader er solgt i butikker i Nord-Norge.

- Forbrukere som har kjøpt produktet bes kaste det, eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon, skriver Kuraas i pressemeldingen.