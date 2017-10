Mange uten nett i Sør-Troms

nyheter

Bruddet skjedde torsdag like etter klokka 12.00 i sjøen mellom Narvik og Bjerkvik. Informasjonssjef Anders Krokan i Telenor forteller at de håper å få det i orden på søndag, men må ta forbehold.

– Det har skjedd et brudd på en fiberkabel. Bruddet er 1300 meter ut i sjøen, noe som er en utfordring for oss. Det er et kabelskip på vei dit nå. Vi beklager det som har skjedd og gjør det vi kan for å rette det opp, sier han.

Bare i Salangen er 370 bredbåndskunder rammet av bruddet. Krokan kjenner ikke til årsaken til bruddet.