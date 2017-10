nyheter

En 32-årig mann fra Midt-Troms må betale 7000 kroner til statskassa for å ha brutt straffeloven. Det var om morgenen søndag 9. april i år at mannen ringte til politiets operasjonssentral og sa til politiet at om de ikke kom med en politibil dit i løpet av 30 minutter ble han å skyte noen.

Mannen har vedtatt foreleget fra politiet.