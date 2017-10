Dette skjedde mens du sov

nyheter

06.25: Kilder: Hamas og Fatah har inngått avtale. LES MER.

05.46: Skogbrannene i California fortsatt ute av kontroll. LES MER.

03.20: Trump truer TV-kanaler. LES MER.

03.37: I Tromsø beslagla utrykningspolitiet to førerkort for fart på Kvaløysletta. En fører hadde 96 km/t i 60 sonen og en hadde 83 km/t i 50 sonen. To andre førere fikk bøter, opplyser Troms politidistrikt.

01:43: NRK: Drivstoffavgiften forblir uendret. LES MER.

00.52: 13.000 kyllinger gikk tapt i brann i Tolga. LES MER.

00.01: Mer framgang for Høyre på ny måling. LES MER.