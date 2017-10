Pass opp for nattefrost framover

nyheter

- Det ser ut til at det blir bra vær helt fram til fredag denne uken, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund ved Vervarslingen for Nord-Norge.

Selv om meteorologene melder om sludd og snø i grensetraktene av Troms og Finnmark natt til onsdag, ser det ikke ut til å nå Midt-Troms. Men det blir kaldt, og skal man ut å kjøre bør man være obs på glatte veier.

- Nattetemperaturen blir nok ned mot 0, og enkelte steder under dette også, sier Skoglund.

Dagtemperaturen blir på 5-6 grader.

Skoglund sier at det fra natt til lørdag av kan komme inn noe nedbør, og at det er tegn på at det blir væromslag da. Prognosene er imidlertid såpass usikre at han ikke kan melde noe konkret om helga ennå.