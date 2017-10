Må møte i retten - skal ha knust vinduer på bil og kjøpesenter

nyheter

En 33 år gammel mann fra Midt-Troms må møte i Senja tingrett tiltalt for flere brudd på straffeloven og ett brudd på politiloven.

Det var om kvelden en dag i oktober i fjor at mannen skal ha gått imot og sperret veien for to kvinner utenfor Kvistad senter på Finnsnes. Mannen skal ha løftet sykkelen sin og kastet den hardt i veggen like ved kvinnene, før han skal ha fulgt etter dem da de løp til bilen og satt seg inn i bilen deres.

Mannen skal ha vært beruset eller ruset da hendelsen fant sted.

Knuste vinduer

Han er videre tiltalt for at han fem minutter senere skal ha knust tre vindusruter ved lagerporten til Elkjøp, samt frontruten og et sidevindu på en varebil.

Mannen er også tiltalt for at han dagen etter skal ha urinert i Finnsnes sentrum. Da politiet tok kontakt med ham skal han ha truet med å drepe dem. Trusselen skal ha blitt gjentatt da han ble pågrepet umiddelbart etterpå.

Når mannen møter i Senja tingrett er han også tiltalt for å ha stjålet en boks øl fra en butikk i april i år.