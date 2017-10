Her får ordfører Sivertsen kjenne på kroppen hvordan det er å være blind

nyheter

– Jeg skjønner jo at her er mange utfordringer som samfunnet ikke har tenkt på når det gjelder blinde og synshemmede, konstaterer ordfører Geir-Inge Sivertsen i Lenvik kommune.

Åpenbaringa kommer etter at han en knapp time har «sett verden» som en blind mann. Sivertsen har nemlig fått øynene tildekket med sotede briller, dette i regi av et stunt satt i stand av Midt-Troms lokallag av Norges Blindeforbund.

En rar følelse

Blindeforbundets løype for dagen er en busstur fra Øyjorda til Finnsnes, en svipptur innom trafikkterminalen og en visitt innom apoteket. En runde som kanskje høres enkel og grei ut, men som slettes ikke er så lett for den som ikke kan se. Heldigvis får Sivertsen god hjelp og assistanse fra May Vangberg Clausen og Silje Olsen fra lokallaget.

– Det er rart å kjenne at jeg er avhengig av andre hele tiden, konstaterer Sivertsen underveis.

Bussturen i seg selv går greit. Ordføreren kommer seg på riktig buss, og får betalt billett uten noen store problemer. Inne på trafikkterminalen, hvor han skal forsøke å orientere seg om rutetrafikken, blir det verre. Når ruteinformasjonen kun gis skriftlig er det ikke enkelt for en blind mann.

– Her burde man fått på plass sanntidsinformasjon, der du får beskjed om hvor buss og annen kollektivtrafikk er hen. Nå kjenner ikke jeg systemene, men det kan jo ikke være så vanskelig å få til, antar Sivertsen.

Inne på apoteket får ordføreren brynt seg på kølappautomaten. Etter å ha befølt automaten vel og lenge, popper endelig kølappen ut. Kort tid etter kan Sivertsen, som for anledninga er utstyrt med hvit stokk, sakte men sikkert stavre seg bort til disken. Der rasker han med seg – uten å kunne se – biler-lommetørkler og barnetyggegummi.

En tankevekker

Når ordføreren får ta av brillene, som i vel en time har blindet han, trekker han et lettelsens sukk. Han medgir også at erfaringa han har fått denne mandags formiddagen har vært av den rare sorten.

– Hva har vært den største overraskelsen?

– Det har vært å kjenne på hindringene, omså bare små konturer og nivåforskjeller i dekket som gjorde meg veldig usikker. Nå har jeg vært heldig og hatt en fantastisk ledsager, uten henne hadde jeg ikke klart meg noe som i seg selv er ganske tankevekkende – og sånn som dette er det mange mennesker som har det hver eneste dag, påpeker Sivertsen.

– Hva tar du med deg videre?

– Det er at man ikke skal ta for gitt den måten man selv sanser eller ser verden rundt seg ikke er lik for alle, noe man må huske på i plansammenheng, når det planlegges nye bygg eller legges til rette for folk. Vi må prøve å tilrettelegge for alle, og ikke bare for de som er friske eller nesten helr friske, poengterer Sivertsen.

Liv Th. Larsen i Midt-Troms lokallag av Blindeforbundet er glad for at ordføreren stilte opp på stuntet.

– Vi håper jo at han med dette har fått en opplevelse av hvordan blinde og svaksynte opplever hverdagen og det å ta seg frem. Håpet er jo at kommunen skal bidra til bedre tilgjengelighet i sentrum og i offentlige bygg for alle funksjonshemmede, sier Larsen.