Torsken er Norges tredje dårligste betalere

nyheter

Torsken kommune er den tredje dårligste kommunen i landet til å betale. Her har hele 9,6 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger. Det viser tall fra Lindorff, skriver NA24.

Landets dårligste betalere bor i Gamvik og Hasvik i Finnmark. Her har henholdsvis 10,4 prosent og 9,8 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger. Finnmark har fem av ti plasseringer på topp ti-listen over kommuner med størst andel innbyggere med betalingsanmerkninger.

- Historisk har Finnmark vært et av fylkene med størst betalingsproblemer. At 1 av 10 har betalingsproblemer i enkelte kommuner skyldes høyere arbeidsledighet enn andre steder i landet, sier direktør for marked og kommunikasjon i inkassoselskapet Lindorff, Stig Inge Eikemo i en kommentar skriver NA24.

255.000 privatpersoner i Norge hadde betalingsanmerkning ved utgangen av juni i år.