Kjørte i grøfta - må møte i retten

nyheter

En 27-årig mann fra Midt-Troms må møte Senja tingrett tiltalt for å ikke ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom idet han kjørte i grøfta på Senja en tirsdag i juli i fjor.

Ulykken skal ha skjedd på en rett strekning. Bilen skal ha havnet utenfor vegen med høyre hjulpar og skal så ha truffet en stein slik at fører mistet kontrollen over bilen som stanset med fronten i grøfta. Den 27-årige føreren fikk flere kutt i høyre hånd, og passasjeren i bilen ble påført et kutt i bakhodet som måtte syes. Bilen ble påført store materielle skader.

Ifølge tiltalen vil det bli lagt ned påstand om bot på kr. 12000, subsidiært fengsel i 24 dager, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige.